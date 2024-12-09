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Erzincan'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 1 Gözaltı

Erzincan'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Erzincan'da düzenlenen kaçak cep telefonları operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. 5 gümrük kaçağı cep telefonu ve 6 kulaklık ele geçirildi.

Erzincan'da kaçak cep telefonu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, A.D'nin iş yeri ve evinde yaptıkları aramada, 5 gümrük kaçağı cep telefonu, 6 gümrük kaçağı kulaklık ele geçirdi

Gözaltına alınan A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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