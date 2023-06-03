Erzincan'da Jandarma Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmalarını Açıkladı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2023 Mayıs ayı içerisinde kaçakçılık olaylarına karşı yapılan çalışmalar açıklandı. Yapılan çalışmalarda birçok kaçak malzeme ele geçirildi ve şüpheli şahıslar yakalandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2023 Mayıs ayı içerisinde kaçakçılık olaylarına karşı yapılan çalışmalar açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, mayıs ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; 1 adet Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren 24 ayar saf altından yapılmış 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan kitap, 5 bin 296 paket kaçak sigara, 80 kilogram nargile tütünü, 154 adet sarma makinesi, 17 adet narkotik/psikotrop tablet, 131 adet sigara kağıdı ele geçirilmiş olup, 17 şüpheli şahıs yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce; 5 Yasadışı Bulunma ve 1 Göçmen Kaçakçılığı TCK-79 olayına müdahale edilmiş olup, bu olaylarda toplam 18 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalanmıştır. Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmış olup, yakalanan düzensiz göçmenlerden 2'si serbest bırakılırken 16'sı sınır dışı edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT); 7 Faili Meçhul olaya müdahale edilmiş olup, 4 olay aydınlatıldı.

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 163 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konulmuş ve Erzincan ilinde 174 şahıs yakalandı." - ERZİNCAN