Erzincan'da Jandarma Ekipleri Okul Çevrelerini Denetledi

Erzincan'da jandarma ekipleri, çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevreleri ile servis araçlarını denetledi. Uygulama kapsamında birçok okul ve çevresi kontrol edildi, umuma açık yerler ve parklar denetlendi, okul servis araçlarına yönelik kontroller yapıldı.

Erzincan'da jandarma ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye huzur güven (çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi) uygulaması çerçevesinde; Erzincan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 07.30-09.30/ 12.30-13.30/ 15.00-18.00 saatlerinde üç aşamalı ve eş zamanlı olarak 51 asayiş ve trafik jandarması timi ile 178 jandarma personelinin katılımıyla uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar neticesinde; 58 okul ve çevresinin kontrolü, 76 umuma açık yer, park/bahçe ve metruk binanın kontrolü, 676 şahsın GBT sorgusu, 31 okul servis aracının denetim ve kontrolleri yapılarak, okul servis aracı şoförleri ve umuma açık yer sahiplerine uyulması gereken hususlarda bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN