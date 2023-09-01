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Erzincan'da Jandarma Dedektifleri Tarafından Cinayet Zanlısı Yakalandı

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Erzincan'da jandarma dedektifleri suç araştırma timleri (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışma sonucu kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan 1 cinayet zanlısı yakalandı.

Erzincan'da jandarma dedektifleri suç araştırma timleri (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışma sonucu kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan 1 cinayet zanlısı yakalandı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli jandarma dedektifleri suç araştırma timlerimiz tarafından yapılan çalışmalarda; Erzincan'da kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan 1 şüpheli, Trabzon'da hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi 1 şüpheli yakalanmıştır." denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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