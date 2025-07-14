Erzincan'da İtfaiye Ekipleri Düşen Tilkileri Kurtardı
Erzincan'da bir evin bahçesindeki boş sulama havuzuna düşen iki tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, tilkileri havuzdan çıkardıktan sonra doğaya saldı.
Erzincan'da boş sulama havuzuna düşen iki tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Kent merkezi Işıkpınar mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan boş sulama havuzuna düşen iki tilkiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama havuzuna tahta uzatarak tilkilerin çıkmasını bekledi.
Bitkin düşen tilkilerin çıkmadığını gören ekipler, daha sonra havuza inerek tilkileri bulundukları yerden kurtardı.
İtfaiye ekipleri mahsur kalan tilkileri yaptıkları genel kontrollerin ardından doğaya saldı.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel