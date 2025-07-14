Erzincan'da İtfaiye Ekipleri Düşen Tilkileri Kurtardı

Erzincan'da boş sulama havuzuna düşen iki tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kent merkezi Işıkpınar mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan boş sulama havuzuna düşen iki tilkiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama havuzuna tahta uzatarak tilkilerin çıkmasını bekledi.

Bitkin düşen tilkilerin çıkmadığını gören ekipler, daha sonra havuza inerek tilkileri bulundukları yerden kurtardı.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan tilkileri yaptıkları genel kontrollerin ardından doğaya saldı.