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Erzincan'da işletme sahipleri arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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Erzincan'da Merkez Çarşısı'nda bulunan bir iş hanında iki işletme sahibi arasında ortak kullanım alanıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Erzincan'da işletme sahipleri arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Çarşısı'nda bulunan bir iş hanında iki işletme sahibi arasında ortak kullanım alanıyla ilgili tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Tarafları ayıran ekipler, yaralanan 4 kişiyi ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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