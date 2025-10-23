Haberler

İŞKUR Gençlik Programı ile 847 Öğrenci İstihdam Edilecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 847 öğrenci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) istihdam edilecek.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İŞKUR İl Müdürlüğü ile EBYÜ arasında "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında imzalanan "İş Gücüne Uyum Programı" protokolü çerçevesinde kura töreni düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, Erzincan'a 2025-2026 dönemi için toplam 847 kontenjan verildiğini belirtti.

Programla üniversiteli gençlere mesleki bilgi ve tecrübe kazandırılacağını bildiren Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu program, ülkemizin geleceği siz gençlerimize hem kendinizi geliştirebileceğiniz çalışmalarda yer alarak deneyim kazanabilmenizi hem de günde 1083 lira harçlığınıza katkıda bulunmak amacıyla çok önemli bir fırsat sunuyor. İnanıyorum ki bu program boyunca alacağınız sorumluluklar, sizlere üniversite eğitiminiz boyunca önemli bir deneyim katacak, iş disiplinini ve birlikte çalışmayı öğrenmenize vesile olacaktır. Bu vesileyle gençlerimize böylesine güzel imkanları sundukları için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, programın hayırlı olmasını diliyorum."

Erzincan'ın öğrenci dostu bir şehir olduğunu anlatan Aydoğdu, "Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, üniversite, kurumlarımız ve hayırseverlerimiz olarak 3 yıldır öğrencilerimiz için ulaşım desteği sağlıyoruz. Üniversite sınavına giren lise son sınıf öğrencilerimizin YKS sınav ücretlerini ödedik. Üniversiteli öğrencilerimizin evlerine erzak yardımında bulunuyoruz. 3 bin ortaokul ile lise öğrencimize öğle yemeği ve Terzi Sofrası'nda hafta içi her gün 800 öğrenci ile hemşerimize öğle yemeği veriyoruz. Lise ve üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İŞKUR Gençlik Programı sistemi üzerinden kura çekimi yapıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
