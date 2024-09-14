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Erzincan'da İşçi Taşıyan Minibüs Sulama Kanalına Çarptı: 9 Yaralı

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Erzincan'da bir minibüsün sulama kanalına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri yok.

Erzincan'da işçi taşıyan minibüsün sulama kanalına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

M.B'nin (27) kullandığı 23 HZ 817 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum karayolu Tercan ilçesi Beğendik Köyü mevkisinde yol kenarındaki sulama kanalının duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile işçiler S.İ. (24), F.İ. (34), B.T. (44), M.İ.(19), S.İ. (31), M.S.İ. (28), F.İ. (39) ve S.İ. (31) ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

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