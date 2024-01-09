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Erzincan'da iş yerinden para ve malzeme çalan kişi tutuklandı

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Erzincan'da bir iş yerinden 2 bin 200 lira ve bazı eşyaların çalınması olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi yakalandı ve tutuklandı.

Erzincan'da iş yerinden para ve malzeme çalan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir iş yerinin arka camından girilerek kasada bulunan 2 bin 200 lira ile bazı eşyaların çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Saha çalışması yapan ve yakın çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi T.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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