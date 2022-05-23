Erzincan'da İran plakalı otobüste gümrük kaçağı 560 paket sigara ele geçirildi - Haberler

Erzincan'da İran plakalı otobüste gümrük kaçağı 560 paket sigara ele geçirildi
AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da 560 paket kaçak sigara ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Erzincan'da 560 paket kaçak sigara ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Valiliğin açıklamasında, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde Tercan ilçesi jandarma uygulama noktasında İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 yabancı uyruklu kişiye ait bagajlarda 56 karton (560 paket) gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, olayın şüphelisi iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.
AA / Kemal Özdemir - Güncel