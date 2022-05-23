Erzincan'da İran plakalı otobüste gümrük kaçağı 560 paket sigara ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da İran plakalı otobüste gümrük kaçağı 560 paket sigara ele geçirildi

AA - Kemal Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Erzincan'da İran plakalı otobüste gümrük kaçağı 560 paket sigara ele geçirildi

Erzincan'da 560 paket kaçak sigara ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Erzincan'da 560 paket kaçak sigara ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Valiliğin açıklamasında, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde Tercan ilçesi jandarma uygulama noktasında İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 yabancı uyruklu kişiye ait bagajlarda 56 karton (560 paket) gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayın şüphelisi iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Kaçak Sigara, Erzincan, Tercan, İran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title