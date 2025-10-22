Haberler

Erzincan'da ilkokul öğrencilerinin çevre duyarlılığı güvenlik kamerasında

Erzincan'da ilkokul öğrencilerinin çevre duyarlılığı güvenlik kamerasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da bir ilkokulda yapılan sosyal deneyde, yere bırakılan çöpü fark edip çöp kutusuna atan 2 öğrenci ödüllendirildi.

Erzincan'da bir ilkokulda yapılan sosyal deneyde, yere bırakılan çöpü fark edip çöp kutusuna atan 2 öğrenci ödüllendirildi.

Kavakyolu Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri tarafından değerler eğitimi çerçevesinde okulda sosyal deney yapıldı.

Bu kapsamda, okul koridorunda farklı noktalara çöp bırakılarak öğrencilerin tepkileri ölçüldü.

Yüzlerce öğrenci arasından, yerdeki çöpleri ilk fark ederek geri dönüşüm kutusuna atan 2. sınıf öğrencisi Aynur Asel Öztürk ile 4. sınıfta okuyan Asel Tuana Yavuzalp, okulun güvenlik kamerasınca tespit edildi.

Okul Müdürü Cengiz Demirol tarafından, duyarlılık gösteren Öztürk ve Yavuzalp'e, öğretmenleri ve tüm öğrenciler önünde teşekkür edilerek hediye verildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı

İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı

Yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.