Erzincan'da İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri tatbikatla kabiliyetlerini ölçtü - Haberler

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Erzincan'da İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri tatbikatla kabiliyetlerini ölçtü

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri tatbikatla kabiliyetlerini ölçtü

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi iş birliğiyle düzenlenen tatbikatta öğrenciler, acil durumlardaki hareket kabiliyetlerini ölçme fırsatı buldu.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi iş birliğiyle düzenlenen tatbikatta öğrenciler, acil durumlardaki hareket kabiliyetlerini ölçme fırsatı buldu.

Yüksekokulun İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin katılımıyla üniversitenin Hacı Ali Akın Kampüsü'nde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği otobüs kazasında yaralananlara müdahale edildi.

Durum değerlendirmesi yaptıktan sonra yaralılara müdahaleye başlayan öğrencilere, 112 sağlık ekipleri tarafından acil ve öncelikli yaralıya müdahale şekli uygulamalı gösterildi.

Gerçeği aratmayan tatbikata, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erhan Zeytun, İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Programı öğretim görevlileri ile 112 Acil Servis ekipleri de katıldı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü, Ali Akın, Erzincan, 112, Güncel, Haberler

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