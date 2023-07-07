Erzincan'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Erzincan'da meydana gelen trafik kazalarında toplamda 6 kişi yaralandı. İlk kazada Harun Ş'nin kullandığı otomobil ağaca çarptı, ikinci kazada ise Mehmet A. idaresindeki araç şarampole devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Erzincan'da iki trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastanede tedaviye alındı.
Harun Ş'nin (40) kullandığı 24 EP 206 plakalı otomobil, İliç-Kemah kara yolu Çiğdemli köyü mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.
Sürücü ile araçtaki E.T. (23) ve Y.E.Ş. (15) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet A. (50) idaresindeki 24 ABB 146 plakalı otomobil ise Kemah-İliç kara yolu Bozoğlak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile E.B. (43) ve D.S.Ö. (30) ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.