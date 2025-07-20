Erzincan'da İki Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İlk kaza, otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu, ikinci kaza ise iki araç arasında çarpışma ile gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde, V.K. idaresindeki 34 UV 4269 plakalı otomobil yol ortasındaki demir bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan H.K. (79) ve M.K. (80) yaralandı.
Mehmet Ç'nin kullandığı 24 ED 961 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Mertekli köyü kavşağında, İkram B. yönetimindeki 24 UA 856 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan L.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel