Son dakika haberleri... İki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı Bir son dakika haberine göre Erzincan'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Erzincan'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. F.F.U'nun (25) kullandığı 24 DS 038 plakalı otomobil, Tekin Civaş Bulvarı'nda H.B (52) idaresindeki 24 AAG 596 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.U ve 2 yaşındaki Y.E.Ü yaralandı. Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralılardan H.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA / Kemal Özdemir - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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