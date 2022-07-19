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Son dakika haberleri... İki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Erzincan'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

F.F.U'nun (25) kullandığı 24 DS 038 plakalı otomobil, Tekin Civaş Bulvarı'nda H.B (52) idaresindeki 24 AAG 596 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.U ve 2 yaşındaki Y.E.Ü yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralılardan H.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

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