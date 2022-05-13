Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Üzümlü ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

İlçede daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

D.A.M'nin elindeki kürekle vurduğu iddia edilen S.U. ile darbedilen G.M yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.

Kavgada yaralanan G.M. ile S.U, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan ve yoğun bakıma kaldırılan yaralılardan S.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan S.U'yu ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli D.A.M, polislerce gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen D.A.M tutuklandı.