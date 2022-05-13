Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

Erzincan Üzümlü ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Üzümlü ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

İlçede daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

D.A.M'nin elindeki kürekle vurduğu iddia edilen S.U. ile darbedilen G.M yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.

Kavgada yaralanan G.M. ile S.U, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan ve yoğun bakıma kaldırılan yaralılardan S.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan S.U'yu ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli D.A.M, polislerce gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen D.A.M tutuklandı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Erzincan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title