Erzincan'da hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Erzincan'da, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, "tırnakçılık" adı verilen yöntemle yankesicilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bir iş yerinden malzeme ve "tırnakçılık" yöntemi ile para çaldığı iddia edilen şüpheli M.K'yi (31) takibe alan ekipler, şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin 62 suç kaydının yanı sıra Diyarbakır'da 12 milyon lira değerinde altın hırsızlığına karıştığı ve 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirlendi.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.