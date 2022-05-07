Erzincan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hurda malzemelerin bulunduğu işyerinden bakır ve su dinamosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklama göre, Karaağaç Mahallesi'nde hurda malzemeler bulunduran bir iş yerinden bakır ve su dinamosu çalındığı ihbarı üzerine olay yere polis ekipleri gitti.

Ekipler, olay yeri incelemesinde iş yerinden 100-150 kilogram bakır malzemesi ile yaklaşık değeri 1500 lira olan su motoru dinamosunun çalındığı tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası, şüpheli K.A. tespit edildi.

Ekiplerin şüpheli K.A.'ya ait ikamette yaptığı aramada suç eşyalarının bir kısmı bulundu. K.A ile eşyaların bir kısmını sattığını iddia ettiği D.B. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından D.B. ve C.Ö. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.