Erzincan'da havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Erzincan'da havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Erzincan'da iki apartman arasındaki havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Erzincan'da iki apartman arasındaki havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Atatürk Mahallesi 353. Sokakta iki apartman arasında bulunan havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu fark eden vatandaşlar, yavruyu bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipler, yavru kediyi kurtarmak için apartmanın birinci katında bulunan bir evin mutfak penceresinden havalandırma boşluğuna inerek kediyi düştüğü yerden çıkardı.

Apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesinin geldiğini fark ettiğini belirten Şahmettin Kemaloğlu, "Yaptığım araştırmada kedi yavrusunun havalandırma boşluğuna düştüğünü gördüm. Bunun üzerine itfaiyeye haber verdim. Onlar da havalandırma boşluğuna inerek kedi yavrusunu bulunduğu yerden kurtardı." diye konuştu.

Sağlıklı olduğu anlaşılan kedi, ekiplerce Erzincan Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

112 Acil Çağrı Erzincan İtfaiye kedi Güncel Haberler

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