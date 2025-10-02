Haberler

Erzincan'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlüler ve Aranan Şüpheliler Yakalandı

Erzincan'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
