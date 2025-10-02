Erzincan'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlüler ve Aranan Şüpheliler Yakalandı
Erzincan'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel