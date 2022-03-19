Erzincan'da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti - Haberler

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Erzincan'da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Erzincan'da halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kavakyolu beldesindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla top oynarken aniden rahatsızlanan Mevlüt Ilgaz (17) yere yığıldı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine halı sahaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ilgaz'ı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ilgaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Kalp Krizi, Kavakyolu, Erzincan, Güncel, Haberler

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