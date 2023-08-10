Erzincan'da hakkında yağma suçundan 27 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Erzurum Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan 27 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanan M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.