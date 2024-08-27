Erzincan'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 4'ü Çocuk 7 Kişi Yaralandı
Erzincan-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, M.A.D'nin kullandığı hafif ticari araç bariyere çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzincan'da hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
M.A.D'nin (39) kullandığı 48 AID 412 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkiinde bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki G.D. (33), A.D. (1), H.D. (7), E.D. (9), M.D. (14) ve B.D. (27) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.