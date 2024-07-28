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Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

M.Ş'nin (27) kullandığı 24 AJ 359 hafif ticari araç, Erzincan-Çağlayan kara yolu Yalınca köyü mevkisinde, Yüksel Çubuk idaresindeki 77 DN 243 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Nedime Çubuk'un (80) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yüksel Çubuk ise ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çubuk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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