Erzincan'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı Mahallesi TOKİ kavşağında meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muzaffer Ö'nün kullandığı 24 BB 507 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı Mahallesi TOKİ kavşağında, Zafer A. idaresindeki 06 TG 905 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan araç sürücüleri ile N.Ö. ve G.A'yı ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.