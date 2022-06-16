Erzincan'da güvenlik korucularına eğitim semineri

Erzincan'da İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Başkanlığınca kentte görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, güvenlik korucularının mübarek ve kutsal bir görev yaptığını söyledi.

Terörle mücadeledeki başarıya değinen Makas, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Bakanımızın cevvalliğinde terörle mücadele bağlamında çok büyük başarılara imza attık. Son 20 yılda hakikaten hayal bile edemeyeceğimiz çok olumlu sonuçlara erişiyoruz. Bu gün artık PKK denilen terör örgütü bitme noktasına gelmiştir." dedi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman ise 31 ilde 57 bin 543 güvenlik korucusu, 17 bin 774 gönüllü güvenlik korucusunun görev yaptığını anlattı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol da korucuların yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede aktif rol aldıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, katılımcılara "dini değerlerimiz", "milli kimliğimiz" ve "inançlarımıza bağlı uygulamalar" konularında seminer verdi.