Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevkini sağladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevkini sağladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan yurda giren düzensiz göçmenlerin batıdaki illere sevkini sağlayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, söz konusu suça karışan şüphelilerden olduğu belirtilen M.Y'nin bulunduğu araç takibe alındı.

Ekiplerin takibiyle Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan araçtaki M.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan M.Y. hastanedeki sağlık kontrolü sonrası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

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