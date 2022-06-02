Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Haberler

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Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Kentte dün yasa dışı yollardan yurda giren 13 Afganistan uyruklu göçmeni şehirler arası otobüs terminalinden batıdaki illere sevk etmeye çalıştıkları sırada İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y. ve E.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.Y tutuklanırken, E.Ş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

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