Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı öne sürülen kişi tutuklandı. Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı öne sürülen kişi tutuklandı. Kentte dün yasa dışı yollardan yurda giren 13 Afganistan uyruklu göçmeni şehirler arası otobüs terminalinden batıdaki illere sevk etmeye çalıştıkları sırada İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y. ve E.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.Y tutuklanırken, E.Ş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. AA / Kemal Özdemir - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.