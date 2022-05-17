Son dakika! Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler

Son dakika! Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Kentte dün yurda yasa dışı yollardan yurda giren düzensiz göçmenleri kamyoneti ile taşıdığı sırada, polis uygulama noktasını fark edip aracıyla tali yoldan kaçmaya çalışan Yusuf E. (23), İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin takibi sonucu Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.
AA / Kemal Özdemir - Güncel