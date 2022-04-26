Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı - Haberler

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Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, dün arazide kaçarken yakaladıkları 9 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettikleri iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polisin takibi sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle Ö.B, F.Ş, S.A, Y.A, H.G, S.K. ve M.Y, Erzurum'da yakalandı.

Getirildikleri Erzincan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Göçmen, Güncel, Haberler

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