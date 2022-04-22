Erzincan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Erzincan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da dün yakalanan 36 düzensiz göçmenin yurda girişini organize ettiği iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da dün yakalanan 36 düzensiz göçmenin yurda girişini organize ettiği iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin dün uygulama noktasında iki ayrı otobüste yakalanan 36 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettikleri iddiası ile gözaltına alınan otobüsü sürücüleri ile muavinler A.K, N.Y, E.E, Ç.K. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, N.Y. ve E.E, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Göçmen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title