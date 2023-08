Erzincan'da Gelin Arabasının Altında Kalarak Yaralanan Çocuk

Erzincan'da çocukların düğün konvoylarında gelin arabalarının önüne geçerek ölümüne zarf mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı. Gelin arabasının kaputuna çıkarak bahşiş almaya çalışan çocuk otomobilin altında ezilerek yaralandı.

Özellikle yaz aylarında Erzincan'da düğünler artarken oluşturulan konvoyların önünü keserek bahşiş kapmaya çalışan çocuklar tehlikeye davetiye çıkarıyor. Düğün sahipleri bu durumdan oldukça mustarip olduklarını ifade ederken Erzincan'da gelin arabasının altında kalan bir çocuk yaralandı. Olay, merkez Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Terzibaba kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, düğün konvoyunun önünü kesmek için 7 çocuk koşarak gelin arabasına hücum etti. Gelin arabasının kaputuna çıkarak ısrarla bahşiş kapmaya çalışan 11 yaşındaki çocuk düşerek aracın altında ezildi. Kaza üzerine diğer çocuklar kaçarak uzaklaşırken yaralanan çocuk ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Çocuğun bacaklarında kırık olduğu öğrenildi.

Olay anı çevredeki bir işyerini güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Öte yandan vatandaşlar düğün konvoyunun önünü kesen çocukların trafiği tehlikeye düşürdüklerini kaydederek ailelerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini belirttiler. - ERZİNCAN