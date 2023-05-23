ERZİNCAN'DA GECEYİ ŞİMŞEKLER AYDINLATTI

ERZİNCAN'da gece bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Erzincan'da dün gece yağmur etkili oldu. Sağanak yağışla, gök gürültüsünü peş peşe çakan şimşekler takip etti. Şehrin hemen her noktasından görülen şimşekler, gece karanlığı gündüze çevirdi.

Bu arada Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre bu sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.