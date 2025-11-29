Erzincan'da Fuhuş Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kent merkezinde "zorla fuhuş yaptırmak" ve "fuhşa aracılık etmek" suçlarına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa zorlandıkları belirlenen 5 kadını kurtaran ekipler, şüpheliler B.S.A, B.T. ve yabancı uyruklu N.I'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada 63 bin 700 lira, bir miktar avro, 5 cep telefonu, 7 sim kart ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.