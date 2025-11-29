Haberler

Erzincan'da Fuhuş Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Erzincan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, zorla fuhuş yaptırma ve fuhşa aracılık etme suçlarından gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyon sırasında 5 kadın kurtarıldı ve şüphelilerin evlerinde önemli miktarda nakit ve uyuşturucu bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kent merkezinde "zorla fuhuş yaptırmak" ve "fuhşa aracılık etmek" suçlarına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa zorlandıkları belirlenen 5 kadını kurtaran ekipler, şüpheliler B.S.A, B.T. ve yabancı uyruklu N.I'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada 63 bin 700 lira, bir miktar avro, 5 cep telefonu, 7 sim kart ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
title
