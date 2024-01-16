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Erzincan'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Erzincan'da yapılan operasyonda fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı. 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ERZİNCAN'da, fuhşa zorlanan 5 kadının kurtarıldığı operasyonda, 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçunu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 10 ekip ve 30 personelle, şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Yakalanan A.S., İ.E. ve S.O., 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 5 kadın ise kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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