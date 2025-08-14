Erzincan'da Fotokapanla Yaban Hayatı İzleniyor
Erzincan'ın 2120 rakımlı Ahmediye Geçidi mevkisine yerleştirilen fotokapan, ayı, kurt, domuz ve tavşan gibi yaban hayvanlarının görüntülerini kaydetti.
Yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla 2 bin 120 rakımlı Ahmediye Geçidi mevkisinde dağlık alana fotokapan yerleştirildi.
Yaklaşık 1 hafta boyunca bölgede varlığı bilinen ayı, kurt, domuz ve tavşan gibi hayvanların, fotokapan aracılığıyla doğal yaşam alanlarında dolaştığı anlar kayda alındı.
Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel