Erzincan'da Firari Hükümlüler ve Şüpheliler Yakalandı

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Erzincan'da yapılan denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Firari hükümlüler cezaevine, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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