Erzincan'da Firari Hükümlüler ve Aranan Şüpheliler Yakalandı
Erzincan'da yapılan polis denetimlerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı. Firari hükümlüler cezaevine, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel