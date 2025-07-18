Erzincan'da Firari Hükümlüler ve Aranan Şüpheliler Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da yapılan polis denetimlerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı. Firari hükümlüler cezaevine, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber

Rol aldığı yapımlarla hatırlanıyordu, acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray Trump'ın yakalandığı hastalığı açıkladı

Bacağındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray hastalığını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.