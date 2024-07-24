Erzincan'da firari hükümlü yakalandı

Erzincan'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü (JASAT) ve Refahiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen çalışma başlattı.

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Y.E. Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.