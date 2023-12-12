Erzincan'da firari hükümlü yakalandı
Erzincan'da aranan bir hükümlü olan İ.K, 13 yıl 11 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Uygulama kapsamında ekipler, "hırsızlık" suçundan 13 yıl 11 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.K'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.