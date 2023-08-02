Erzincan'da firar eden mahkum otogarda yakalandı

Erzincan'da dün cezaevinden firar eden bir mahkum, otogarda polis tarafından yakalandı. Firari mahkumun eşkal bilgileri polis tarafından takip edilerek, Tunceli otobüsüne bilet aldığı tespit edildi. Sabaha karşı otogar etrafında pusu kuran polis ekipleri, firari mahkumu yakaladı.

Erzincan'da yarı açık cezaevinden firar eden mahkum, otogarda polis tarafından yakalandı.

Erzincan'da dün cezaevinden bir mahkumun firar etmesi üzerine yakalanması için çalışma başlatıldı. Firari mahkum S.K.'nın eşkal bilgileri kolluk kuvvetlerine bildirildi. Yapılan titiz çalışma sonucu S.K.'nın Tunceli otobüsüne terminalden bilet aldığı bilgisine ulaşıldı. Sabaha karşı otogar etrafında pusu atan polis ekipleri S.K'yı yakaladı. - ERZİNCAN