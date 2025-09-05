Erzincan'da Filistin'e Destek Gösterisi

Erzincan'da Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programda, vatandaşlar, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Kızılay Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, Gazze'de soykırım işlendiğini ve halkın açlığa mahkum edildiğini söyledi.

Yıldız, büyük bir organizasyonla Küresel Sumud Filosu'nun harekete geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Denizden Vicdan, Madleen ve Hanzala gemileriyle insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmeye çalışan irade, karadan da Marc to Gaza ve Sumud konvoyuyla aynı iradeyi ortaya koymuştur. Tüm bu paydaşların ortak azmi ve iradesi ile oluşan Global Sumud Filosu 44 ülkeden yüzlerce aktivistin ve 80'i aşkın gemi ile yelkenlinin katılımı ile yola koyuluyor. Filo sadece insani yardım taşımayacak. Tüm insanlığın umudunu, kararlığını ve vicdanını da taşıyacaktır. Unutulmamalıdır ki İsrail terör örgütü yalnızca Filistinliler için değil bütün insanlık için doğrudan bir tehdit konumundadır."