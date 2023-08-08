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Erzincan'da FETÖ üyeliğinden hükümlü eski astsubay yakalandı

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Erzincan'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı.

Erzincan'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan ve FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması içinde faaliyetlerde bulunan Ü.D'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Görevinden ihraç edilen eski jandarma astsubay Ü.D, operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından Erzincan T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

Jandarma Erzincan Güncel Haberler

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