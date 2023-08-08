Erzincan'da FETÖ/PDY Üyesi İhraç Jandarma Astsubay Yakalandı

Erzincan'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan ihraç jandarma astsubay Ü.D., yakalandı.

Erzincan'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan, jandarma mahrem yapılanması içinde faaliyetlerde bulunan ihraç jandarma astsubay Ü.D., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan ve jandarma mahrem yapılanması içinde faaliyetlerde bulunan ihraç jandarma astsubay Ü.D.'ye yönelik yürütülen uzun soluklu çalışmalar neticesinde; Erzincan'da saklandığı adresinde TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Adliyedeki işlemlerin akabinde şahıs Erzincan T Tipi cezaevine teslim edildi. - ERZİNCAN