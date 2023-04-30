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Erzincan'da evlerinde kombi bacasından sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da evlerinde kombi bacasından sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Erzincan'da bir evde kombi bacasından sızan doğal gazdan etkilenen 5 kişi tedaviye alındı.

Erzincan'da bir evde kombi bacasından sızan doğal gazdan etkilenen 5 kişi tedaviye alındı.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan M.A. (55), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendisi ve aile bireylerinin fenalaştığını söyleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine söz konusu eve gelen sağlık ekipleri, M.A'nın yanı sıra N.A. (50), Ö.A. (21), M.K.A. (28) ve E.A'nın (15) kombi bacasından sızan gazdan etkilendiklerini belirledi.

İlk müdahalelerinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan aile fertleri burada tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

112 Acil Çağrı Erzincan Güncel Haberler

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