Erzincan'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kızılay ve Hocabey mahallelerinde bazı ikametlerin kapılarının kırılarak ev eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen şüpheli M.R.C. (27) ekiplerce yakalandı.
Çok sayıda hırsızlıktan sabıkası bulunan şüpheli M.R.C. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Kemal Özdemir - Güncel