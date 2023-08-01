Erzincan'da evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldürülen kişinin cinayet zanlısı tutuklandı

Erzincan'da bir kişi, evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı.

Erzincan'da evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldürülen kişinin gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Erzincan merkez, Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süre önce Şeker Fabrikasından emekli olan 4 çocuk babası Nadim Yeşil evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde cesedi bulundu.

Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan komşusu H.C.K'nın (37), emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN