Erzincan'da evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı - Haberler

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Erzincan'da evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
Erzincan'da evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

Erzincan'da, evinde izinsiz kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Erzincan'da, evinde izinsiz kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, izinsiz kenevir bitkisi ektiği iddia edilen bir kişinin evine operasyon yaptı.

Evde yapılan aramada 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ev sahibi İ.A, izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan tutuklandı.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Erzincan, Kenevir, Güncel, Haberler

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