Erzincan'da evin ardiye bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

Erzincan'da evin ardiye bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu
AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan'da evin ardiye bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.
Erzincan'da evin ardiye bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.
Ertuğrul Gazi mahallesi 1440 Sokak'ta bulunan Bahaddin A'ya ait evin ardiye bölümünde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, başka bir yere sıçramadan söndürüldü.
Evin ardiye bölümünde hasar meydana geldi.
AA / Barış Yalçınkaya - Güncel