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Erzincan'da Evde Yangın Çıktı, 2 Kişi Tahliye Edildi

Erzincan'da Evde Yangın Çıktı, 2 Kişi Tahliye Edildi
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Yunus Emre Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında evde hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan 2 kişiyi tahliye ederek yangına müdahale etti.

Erzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yunus Emre Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi ve çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Erzincan Belediyesine ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler evde bulunan 2 kişiyi tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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